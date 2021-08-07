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И. Тертель о внешней разведке: Наши сотрудники работают как внутри страны, так и далеко за рубежом

07.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Именно благодаря их профессионализму все попытки западных спецслужб навредить Беларуси тщетны.

"Противостояние" - фильм 4-й документального сериала "2020" смотрите на телеканале СТВ и сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" в 21:45.


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Именно благодаря их профессионализму все попытки западных спецслужб навредить Беларуси тщетны. "Противостояние" - фильм 4-й документального сериала "2020"...
 
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