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И. Тертель о внешней разведке: Наши сотрудники работают как внутри страны, так и далеко за рубежом
07.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Именно благодаря их профессионализму все попытки западных спецслужб навредить Беларуси тщетны.
"Противостояние" - фильм 4-й документального сериала "2020" смотрите на телеканале
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Именно благодаря их профессионализму все попытки западных спецслужб навредить Беларуси тщетны. "Противостояние" - фильм 4-й документального сериала "2020"...
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