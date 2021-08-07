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Сняты все ограничения на посещение лесов
08.08.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 7 августа. После интенсивных дождей, охвативших большую часть страны, сняты все запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная
Днем ранее действовал полный запрет на посещение лесов в Славгородском районе Могилевской области и Хойникском районе — Гомельской. В 10 районах Минской области леса можно было посещать без машин и разведения костров. Ограничения касались Березинского, Дзержинского, Копыльского, Любанского, Минского, Пуховичского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского и Узденского районов.
БелаПАН.
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Минск, 7 августа. После интенсивных дождей, охвативших большую часть страны, сняты все запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная...
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