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Сняты все ограничения на посещение лесов

08.08.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 августа. После интенсивных дождей, охвативших большую часть страны, сняты все запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза на 7 августа.

Днем ранее действовал полный запрет на посещение лесов в Славгородском районе Могилевской области и Хойникском районе — Гомельской. В 10 районах Минской области леса можно было посещать без машин и разведения костров. Ограничения касались Березинского, Дзержинского, Копыльского, Любанского, Минского, Пуховичского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского и Узденского районов.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 августа. После интенсивных дождей, охвативших большую часть страны, сняты все запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная...
 
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