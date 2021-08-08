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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 августа из-за гроз
08.08.2021 12:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 9 августа во многих районах по востоку Беларуси максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-32 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ночью будет переменная облачность, которая днем увеличится. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 12-18 градусов, в дневные - плюс 20-26 градусов, по востоку - до 27-32 градусов тепла.-0-
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В понедельник ночью будет переменная облачность, которая днем увеличится. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди,...
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