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Веревочный городок, скалодром и туристические квесты. Активный отдых с колоритом предлагают детские лагеря Минской области. В "Зубренке", например, сейчас четвертая смена, каникулы с пользой для здоровья там проводят более 1200 человек. В расписании - эстафеты и творческие конкурсы, интеллектуальные батлы и катание на лодках и катамаранах.

Найти занятие по душе может каждый - предусмотрены самые разные форматы отдыха. Только в центральном регионе работают порядка тысячи лагерей. "Путевку в лето" здесь получили более 60 тысяч школьников.









