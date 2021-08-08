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Активный отдых с колоритом предлагают детские лагеря Минской области

08.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Веревочный городок, скалодром и туристические квесты.  Активный отдых с колоритом предлагают детские лагеря Минской области. В "Зубренке", например, сейчас четвертая смена, каникулы с пользой для здоровья там проводят более 1200 человек. В расписании - эстафеты и творческие конкурсы, интеллектуальные батлы и катание на лодках и катамаранах.

Найти занятие по душе может каждый - предусмотрены самые разные форматы отдыха. Только в центральном регионе работают порядка тысячи лагерей. "Путевку в лето" здесь получили более 60 тысяч школьников.



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Веревочный городок, скалодром и туристические квесты.  Активный отдых с колоритом предлагают детские лагеря Минской области. В "Зубренке", например, сейчас...
 
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