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Как получить новую профессию или переобучиться через службу занятости - отвечает Минтруда

08.08.2021 13:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты в своей новой рубрике в Telegram-канале "Спрашивали? Отвечаем!" напомнило, как получить новую профессию или переобучиться с помощью службы занятости, сообщает БЕЛТА.

На профессиональную подготовку или переподготовку службы занятости направляют граждан, зарегистрированных в качестве безработных. На такую помощь они могут рассчитывать, если невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у безработного необходимых профессии, специальности, квалификации; в базе вакансий нет предложений, соответствующих имеющимся у человека профессиональным навыкам; соискатель больше не может выполнять работы по приобретенным ранее профессии, специальности, квалификации, в том числе по медицинским противопоказаниям.

"Приоритетное право при направлении на профессиональное обучение предоставляется молодежи, не имеющей профессии, длительно неработающим гражданам, людям, особо нуждающимся в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, родителям в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающим детей-инвалидов; инвалидам; впервые ищущим работу в возрасте до 21 года и др.)", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Специалисты также напомнили, что люди, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 3 лет, могут получить содействие в обучении без регистрации в качестве безработных.

За обучение платит служба занятости. В период учебы безработному выплачивается стипендия, могут быть компенсированы затраты на проезд и проживание, если курсы проходят не по месту жительства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На профессиональную подготовку или переподготовку службы занятости направляют граждан, зарегистрированных в качестве безработных.
 
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