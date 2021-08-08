ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стоимость проезда в поездах в Беларуси с 13 августа увеличится на 5-15%

08.08.2021 13:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа в пределах Беларуси начнут действовать с 13 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Тарифы на перевозки пассажиров поездами межрегиональных, региональных и городских линий увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения и расстояния перевозки.

Стоимость проезда пассажиров поездами региональных и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем увеличится на 5%.

За проезд в поездах межрегиональных линий экономкласса, а также провоз багажа и грузобагажа придется заплатить в среднем больше на 15%.

В региональном сообщении билет на поезд экономкласса подорожает в среднем на 10%.

Тарифы на перевозки пассажиров поездами городских линий устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. Они не зависят от расстояния перевозки. То есть поездка в пределах одного тарифного пояса подорожает на 14,3%, в пределах двух - на 24%.

"Решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли для поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом", - обратили внимание в БЖД.

В последний раз тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки повышались в декабре 2020 года.

Более подробную информацию о стоимости проезда в поездах городских, региональных и межрегиональных линий можно получить на сайте www.rw.by, а также в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарифы на перевозки пассажиров поездами межрегиональных, региональных и городских линий увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения и расстояния...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как получить новую профессию или переобучиться через службу занятости - отвечает Минтруда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by