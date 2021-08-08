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Финальную серию документального проекта "Беларусь против цветной революции" - "2020. Крепость" смотрите после "Главного эфира"

08.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После итоговой программы смотрите финальную серию документального проекта "Беларусь против цветной революции" - "2020. Крепость". В 18:30 фильм выйдет в эфир телеканала СТВ. Подробности противостояния длиною в год были раскрыты накануне нашими коллегами в четвертой серии фильма-расследования  "Противостояние".

Потерпев предсказуемое фиаско с тактикой блицкрига, белорусская оппозиция спешно перешла к проверенным инструментам и методичкам, которые так долго обкатывали западные кукловоды - от женщин в белом и забастовок до террористов и заговорщиков с оружием в руках. Но все впустую. Каких усилий стоило отстоять страну в самый тяжелый период для суверенной Беларуси? Какие планы вынашивали наши беглые и невероятные? Эксклюзивные материалы и сенсационные признания высших должностных лиц. 


Смотрите предыдущие серии документального фильма-расследования:



 
 
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После итоговой программы смотрите финальную серию документального проекта "Беларусь против цветной революции" - "2020. Крепость". В 18:30 фильм выйдет в эфир телеканала...
 
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