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После итоговой программы смотрите финальную серию документального проекта "Беларусь против цветной революции" - "2020. Крепость". Вфильм выйдет в эфир телеканала СТВ. Подробности противостояния длиною в год были раскрыты накануне нашими коллегами в четвертой серии фильма-расследования "Противостояние".Потерпев предсказуемое фиаско с тактикой блицкрига, белорусская оппозиция спешно перешла к проверенным инструментам и методичкам, которые так долго обкатывали западные кукловоды - от женщин в белом и забастовок до террористов и заговорщиков с оружием в руках. Но все впустую. Каких усилий стоило отстоять страну в самый тяжелый период для суверенной Беларуси? Какие планы вынашивали наши беглые и невероятные? Эксклюзивные материалы и сенсационные признания высших должностных лиц.



