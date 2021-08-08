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Сбежать из шумного города на встречу с природой. Живописные туристические маршруты по Беларуси особенно актуальны этим летом. Так, ворота в Налибокскую пущу открываются из Столбцовского района всего в 60 километрах от Минска. Заповедный край в 100 тысяч гектаров привлекает туристов каскадом озер и лесных массивов, богатых дарами природы. И для того, чтобы путешественники не заблудились в чаще, местные жители разработали для них своеобразные законы леса. В основе - навыки ориентирования: как переночевать в лесу, развести костер без спичек и найти дорогу домой без средств связи и интернета.

Туристические маршруты в грибы-ягоды с проводником-экскурсоводом - еще один бонус к безопасному отдыху в родных белорусских лесах.





