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Живописные туристические маршруты по Беларуси особенно актуальны этим летом

08.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сбежать из шумного города на встречу с природой. Живописные туристические маршруты по Беларуси  особенно актуальны этим летом. Так, ворота в Налибокскую пущу открываются из Столбцовского района всего в 60 километрах от Минска. Заповедный край в 100 тысяч гектаров привлекает туристов каскадом озер и лесных массивов, богатых дарами природы. И для того, чтобы путешественники не заблудились в чаще, местные жители разработали для них своеобразные законы леса. В основе - навыки ориентирования: как переночевать в лесу, развести костер без спичек и найти дорогу домой без средств связи и интернета. 

Туристические маршруты в грибы-ягоды с проводником-экскурсоводом - еще один бонус к безопасному отдыху в родных белорусских лесах.





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Теги: Минск
 
 
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Сбежать из шумного города на встречу с природой. Живописные туристические маршруты по Беларуси  особенно актуальны этим летом. Так, ворота в Налибокскую пущу...
 
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