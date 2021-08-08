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А. Субботин в "Главном эфире" о влиянии мировых цен на ценники в наших магазинах, о росте спроса на рапсовое масло

08.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продажи бутилированного рапсового масла в этом году увеличены в 20 раз. Как отметил вице-премьер Александр Субботин, за полгода продано полторы тысячи тонн. Растут и мировые цены на эту культуру, которая впоследствии может стать выгодной экспортной позицией.

Если в прошлом году тонна рапса контрактовалась за 700 рублей, то в этом ожидается 1500 и больше.
За пятилетку в Беларуси планируют увеличить площади под эту культуры до 450 тысяч гектаров.

Как мировые цены на сахар повлияют на ценники в наших магазинах?  Сколько литров рапсового масла уже купили белорусы и хватит ли льна для переработки? Вице-премьер Александр Субботин оценил темпы уборочной и будущий каравай. Смотрите вечером интервью "Главному эфиру".




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Продажи бутилированного рапсового масла в этом году увеличены в 20 раз. Как отметил вице-премьер Александр Субботин, за полгода продано полторы тысячи тонн. Растут...
 
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