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А. Субботин в "Главном эфире" о влиянии мировых цен на ценники в наших магазинах, о росте спроса на рапсовое масло
08.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продажи бутилированного рапсового масла в этом году увеличены в 20 раз. Как отметил вице-премьер Александр Субботин, за полгода продано полторы тысячи тонн. Растут и мировые цены на эту культуру, которая впоследствии может стать выгодной экспортной позицией.
Как мировые цены на сахар повлияют на ценники в наших магазинах? Сколько литров рапсового масла уже купили белорусы и хватит ли льна для переработки? Вице-премьер Александр Субботин оценил темпы уборочной и будущий каравай. Смотрите вечером интервью
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А. Субботин в "Главном эфире" о влиянии мировых цен на ценники в наших магазинах, о росте спроса на рапсовое масло
Продажи бутилированного рапсового масла в этом году увеличены в 20 раз. Как отметил вице-премьер Александр Субботин, за полгода продано полторы тысячи тонн. Растут...
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