Источник материала: БT

Продажи бутилированного рапсового масла в этом году увеличены в 20 раз. Как отметил вице-премьер Александр Субботин, за полгода продано полторы тысячи тонн. Растут и мировые цены на эту культуру, которая впоследствии может стать выгодной экспортной позицией.



Если в прошлом году тонна рапса контрактовалась за 700 рублей, то в этом ожидается 1500 и больше.

За пятилетку в Беларуси планируют увеличить площади под эту культуры до 450 тысяч гектаров.