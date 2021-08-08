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Возвращение триумфаторов Олимпийских игр - в Национальном аэропорту ярко и эмоционально встретили наших спортсменов

08.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Герои возвращаются домой! Сегодня в Национальном аэропорту встречали  триумфаторов Олимпийских игр - наших борцов. В Токио они выиграли  больше всех наград - 3 медали: Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов - серебро и Ванесса Колодинская - бронзу. Это огромное достижение прежде всего для женской борьбы, ведь конкуренция в этом виде спорта очень велика. Встречали ребят ярко. Долго не отпускали - задавали много вопросов, фотографировались.


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Герои возвращаются домой! Сегодня в Национальном аэропорту встречали  триумфаторов Олимпийских игр - наших борцов. В Токио они выиграли  больше всех наград - 3...
 
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