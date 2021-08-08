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Они завоевали признание далеко за пределами Беларуси - строители отмечают профессиональный праздник

08.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Белорусские строители сегодня отмечают профессиональный праздник!

В отрасли работают больше 280 тысяч человек.
 Как отмечают в профильном ведомстве, этого достаточно для внутренних нужд, однако для наращивания экспорта товаров и услуг нужно готовить еще больше кадров. Перед строителями в этой пятилетке стоят амбициозные задачи ежегодно возводить не менее 4 миллионов квадратных метров! 

Среди трендов, например, арендное жилье. Большую популярность сейчас набирают электродома - их в нашей стране будет появляться все больше. С праздником строителей поздравил Президент.

Они завоевали признание далеко за пределами Беларуси - строители отмечают профессиональный праздник



Александр Лукашенко выразил уверенность, что при всех достижениях  строительный комплекс страны  имеет возможности выйти на новый уровень, придав дополнительный импульс развитию экономики и повышению качества жизни белорусов.


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Белорусские строители сегодня отмечают профессиональный праздник! В отрасли работают больше 280 тысяч человек.  Как отмечают в профильном ведомстве, этого...
 
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