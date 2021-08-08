Они завоевали признание далеко за пределами Беларуси - строители отмечают профессиональный праздник

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В отрасли работают больше 280 тысяч человек.

Белорусские строители сегодня отмечают профессиональный праздник!Как отмечают в профильном ведомстве, этого достаточно для внутренних нужд, однако для наращивания экспорта товаров и услуг нужно готовить еще больше кадров. Перед строителями в этой пятилетке стоят амбициозные задачи ежегодно возводить не менее 4 миллионов квадратных метров!Среди трендов, например, арендное жилье. Большую популярность сейчас набирают электродома - их в нашей стране будет появляться все больше. С праздником строителейвыразил уверенность, что при всех достижениях строительный комплекс страны имеет возможности выйти на новый уровень, придав дополнительный импульс развитию экономики и повышению качества жизни белорусов.