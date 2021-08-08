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В Беларуси продолжается уборочная кампания: в лидерах Минский регион

08.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Намолот зерна приближается к четырем с половиной миллионам тонн. В лидерах столичный регион. Быстрей всех работают на Брестчине. Здесь убрано 75 % площадей. Недалеко и Гомельская область. Рубеж в 600 тысяч тонн преодолел  Могилевский регион. Витебская и Гродненская области заготовили 540 и 560 тысяч тонн хлеба соответственно. Последняя - лидер по урожайности.  Из-за дождя немного темпы упали, но этот момент аграрии использовали для сева озимого рапса.



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Намолот зерна приближается к четырем с половиной миллионам тонн. В лидерах столичный регион. Быстрей всех работают на Брестчине. Здесь убрано 75 % площадей. Недалеко...
 
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