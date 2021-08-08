Литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам - ГПК

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы белорусские пограничники выявили группу из девяти иностранцев, которую литовская сторона доставила к границе и пыталась насильно выдворить. Пограничная служба Беларуси не допустила нарушения границы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Одной из женщин-беженок стало плохо непосредственно на линии литовско-белорусской границы, в результате чего она потеряла сознание. Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте. Иностранка доставлена в Ошмянскую больницу для проведения медицинского осмотра.

"Это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи", - добавили в ГПК.-0-