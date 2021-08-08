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Предатели страны остаются предателями везде - Сергеенко

08.08.2021 19:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предатели страны остаются предателями везде. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская тайна" Джона Лофтуса - издание 1982 года. Он описывает политическую эмиграцию в Штатах в послевоенный период. Там осели многие пособники фашистов и руководители так называемого Белорусского центрального совета - Белорусской рады. Это Радослав Островский, Франц Кушель, Станислав Станкевич и многие другие. На могиле Радослава Островского указано - президент Белорусского центрального совета, самый высокопоставленный военный преступник, гражданин Соединенных Штатов. Книга издана и написана американцем, - сказал Игорь Сергеенко. - Эти люди спокойно дожили до глубокой старости. Похоронены на православном кладбище святой Евфросинии в Саут-Ривер. Здесь памятник "Слава борцам за свободу и независимость Белоруссии".

Глава Администрации Президента подчеркнул: "Предатель остается предателем везде. Даже в стане идеологического противника к предателям тоже такое же отношение. Предателей, наверное, ненавидят и не любят, мягко говоря, все".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Администрации Президента подчеркнул: "Предатель остается предателем везде. Даже в стане идеологического противника к предателям тоже такое же отношение....
 
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