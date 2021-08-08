Беларусь и Украину планировали однозначно сделать членами НАТО - Макей

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украину планировали однозначно сделать членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", - сказал Владимир Макей.-0-