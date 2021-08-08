Президента предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично - Эйсмонт

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Я бы взяла на себя смелость сказать про предательство. Это всеми нами воспринималось очень эмоционально. И, наверное, так же это воспринимал и Президент. Каждый из нас столкнулся с предательством: кто-то - близких, кто-то - далеких людей, кто-то - коллег. Ни для кого из нас это не прошло просто так. Но Президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал, - сказала Наталья Эйсмонт. - Кого-то знал с экрана. Очень следил внимательно и симпатизировал. Кого-то знал на каких-то мероприятиях, работали вместе много лет. Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину".

Пресс-секретарь Президента уверена, что все это должно было произойти. "Сегодня мы говорим, что мы очистились, и понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло. Тогда это эмоционально воспринималось достаточно сложно вкупе со всем, что происходило. Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти, - отметила она. - Те люди, которые сплотились вокруг Президента, те люди, которые тоже наконец проснулись, - огромное им за это спасибо. Они сыграли огромную роль во всей этой истории. Это тоже такой однозначный плюс тех очень непростых событий, которые с нами произошли".

Наталья Эйсмонт подчеркнула особую роль Президента в это непростое для страны время. "Вот в этом и состоит роль лидера. Сказать в нескольких словах, но выразить такое, что каждый как будто в первый раз вот так остановился и подумал: но а как же я? - добавила она. - Это был бесценный опыт. И это был самый настоящий жизненный урок. Мы научились держать удары. Мы научились держать эмоции".-0-

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