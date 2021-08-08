Головченко: везде были провокаторы - люди их отторгли сами

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Везде были провокаторы - люди их отторгли сами. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Нас должны были экономически удушить еще в 2020 году. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь фактически в ежедневном режиме решали вопросы, связанные с финансово-банковской системой страны, обеспечением ее устойчивости, недопущением девальвационных процессов. Ведь тогда была предпринята масштабная, я ее назову, диверсионная, информационная атака", - сказал Роман Головченко.

По его словам, ситуация, произошедшая в стране, была в некоторой степени уникальной. "Уникальность, наверное, нашей ситуации была в том, что здесь как раз таки единой цели не было. Были тактические цели разных групп, которые совпали в одно - что реализации их планов мешает действующая в Беларуси власть. И тактические интересы этих разных групп как политического, так и экономического характера совпали в том, что необходимо разрушить власть. Потом уже в этой мутной воде, я уверен, если бы реализовался этот сценарий, начались бы уже конфликты между собой тех акторов, интересы которых были сосредоточены в нашей стране", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко подчеркнул, что гордится директорским корпусом, руководителями министерств и ведомств, которые разговаривали с людьми, объясняли, доводили позицию. "Везде были провокаторы. Слава богу, что люди их отторгли сами. И выстояла наша экономика, наш реальный сектор. Но уроки мы вынесли, - заявил он. - Это борьба, война, противоборство. И в этом противоборстве мы закаляемся как нация, как государство, как экономика".-0-