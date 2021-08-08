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Никогда не было ни минуты сомнения, что мы должны сохранить мир и спокойствие в стране - Кочанова

08.08.2021 19:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никогда не было ни минуты сомнения, что мы должны сохранить мир и спокойствие в стране. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Кто считает, что он (Президент. - Прим. БЕЛТА) в чем-то сомневается, - отойдите в сторону, но не предавайте. Потому что я буду за свою страну, за свой народ стоять до конца, даже если я останусь один - эти слова он повторял не единожды, - сказала Наталья Кочанова. - Примеров в истории было огромное количество, когда руководитель бросал свою страну или вел себя по-иному как-то. Президент стоял до конца".

Спикер подчеркнула: "Не было никогда ни минуты сомнения в том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить мир и спокойствие. И, конечно, всегда быть рядом с Президентом нашей страны".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Примеров в истории было огромное количество, когда руководитель бросал свою страну или вел себя по-иному как-то. Президент стоял до конца", - сказала председатель...
 
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