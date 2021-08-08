Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мне предлагали "перейти на сторону народа", заявил министр иностранных дел Владимир Макей в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Один мой европейский коллега написал (СМС где-то хранится в телефоне): "Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие". И так далее. Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдете, то это будет как эффект домино. За вами последуют и другие члены правительства. И тогда власть рухнет", - сказал Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что много раз был свидетелем того, в каких непростых условиях приходилось работать главе государства, отстаивая интересы Беларуси в жестких контактах с руководителями других государств и на международных площадках. "Если бы не было вот этой стержневой стойкости, уверенности, думаю, что мы могли бы сейчас уже забыть о государственности Беларуси. Некоторые беглые оппоненты власти вымаливали санкции против Беларуси и прочее. Я абсолютно убежден, если бы они были на этом месте, то мы бы давно уже расстались со страной и государственностью, - добавил он. - Я больше 20 лет работал рядом с Президентом. Думаю, будет неправильно, если я начну сейчас как-то восхвалять или глорифицировать главу государства. Но я не встречал такого человека, который так бы любил свою страну, как Президент".-0-