ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

9 августа в Беларуси ожидается до +32 °С

08.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы и до 32 тепла. По прогнозам синоптиков, всю неделю будет дождливо. Средняя температура составит плюс 24-25 градусов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы и до 32 тепла. По прогнозам синоптиков, всю неделю будет дождливо. Средняя температура...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске раскрыли подпольную типографию по изготовлению незарегистрированных газет и экстремистских листовок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by