|
В Минске раскрыли подпольную типографию по изготовлению незарегистрированных газет и экстремистских листовок
08.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подпольную типографию по изготовлению незарегистрированных газет и экстремистских листовок накрыли бойцы ГУБОП в Минске. Производство на дому организовал 33-летний директор интернет-магазина по продаже музыкальных инструментов. Мужчина активно выходил на протесты в прошлом году, являлся участником деструктивных Telegram-чатов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске раскрыли подпольную типографию по изготовлению незарегистрированных газет и экстремистских листовок
Подпольную типографию по изготовлению незарегистрированных газет и экстремистских листовок накрыли бойцы ГУБОП в Минске. Производство на дому организовал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)