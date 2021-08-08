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Литва не оказывает медпомощь беженцам

08.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Литовские пограничники отказывают беженцам в медицинской помощи. Сегодня утром на участке поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы обнаружены 9 иностранцев. Их литовская сторона доставила к границе и попыталась насильно выдворить со своей территории. Одной женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Естественно, наши пограничники не смогли бросить в беде человека -  оказали первую медпомощь и вызвали скорую. Наши медики доставили иностранку в ошмянскую больницу.

Это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи. 


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Литовские пограничники отказывают беженцам в медицинской помощи. Сегодня утром на участке поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы обнаружены 9...
 
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