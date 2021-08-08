Литва не оказывает медпомощь беженцам

Источник материала: БT

Литовские пограничники отказывают беженцам в медицинской помощи. Сегодня утром на участке поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы обнаружены 9 иностранцев. Их литовская сторона доставила к границе и попыталась насильно выдворить со своей территории. Одной женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Естественно, наши пограничники не смогли бросить в беде человека - оказали первую медпомощь и вызвали скорую. Наши медики доставили иностранку в ошмянскую больницу.



Это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи.