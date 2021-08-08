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Кому была выгодна посадка в Беларуси самолета RyanAir
08.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В интернете не до репутации. Этот год всем наглядно показал в утрированной форме: пропагандировать можно здоровый образ жизни и традиционные ценности, а можно - экстремизм, братоненавистничество и преступления против людей, государства в целом, через фейки и откровенное вранье.
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В интернете не до репутации. Этот год всем наглядно показал в утрированной форме: пропагандировать можно здоровый образ жизни и традиционные ценности, а можно -...
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