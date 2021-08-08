Кому была выгодна посадка в Беларуси самолета RyanAir

Источник материала: БT

В интернете не до репутации. Этот год всем наглядно показал в утрированной форме: пропагандировать можно здоровый образ жизни и традиционные ценности, а можно - экстремизм, братоненавистничество и преступления против людей, государства в целом, через фейки и откровенное вранье.



Взять хотя бы экстренную посадку самолета RyanAir из Афин в Вильнюс. Ведь фейки о сотрудниках КГБ на борту самолета и якобы завязанной ими драке первыми появились в французских СМИ, потом их растиражировали. А история про письмо от ХАМАС и вовсе захватывает, если разобрать ее детально. И в этот момент литовская пропаганда, в лице наших беглых уже требует для Беларуси санкций, да пожестче.



В результате самолет из Беларуси улетел в тот же вечер, а вопросы остались. В первую очередь - кому это было выгодно. А уже из тех, кому это было выгодно, кто все же привел в действие такую интересную многоходовочку. Ксения Лебедева разберет ситуацию по полочкам в этот вторник в авторской программе "Это другое".



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