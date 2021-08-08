В Литве разрешили физическое и психологическое насилие в отношении беженцев: итог - первая жертва среди мигрантов

Источник материала: БT

На неделе шокирующие кадры пришли с белорусско-литовской границы. Избитый мигрант, пытавшийся попасть в Евросоюз, полуживой пришел в Беларусь и скончался. Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью. В Литве на официальном уровне разрешили физическое и психологическое насилие в отношении беженцев. Их избивают, травят собаками, пытаются вышвырнуть на территорию Беларуси. Как видим – любой ценой.



Грубая сила - вместо гуманизма. Клетки - вместо крыши над головой. Когда в мирное время ведется стрельба на поражение по мирным людям. Чем это отличается от фашизма? Кадры, которые мы сейчас покажем, не стоит смотреть впечатлительным людям и детям. В поисках этой самой демократии люди, чьи государства были отброшены в каменный век, стремятся попасть в страны этих светлых демократизаторов. Однако им там почему-то не рады.



Житель приграничья Станислав Дайлидко увидел, как со стороны Литвы ковыляет фигура иракского беженца. Диктаторская Беларусь оказалась единственном местом, куда избитый и брошенный подыхать человек приполз, чтобы ему оказали хоть какую-то помощь от приема свободной Европы.



Максим Хвалько, начальник пограничной заставы "Бенякони":

Сильно кашлял и задыхался. Информация о неизвестном поступила на пограничную заставу 3 августа около 22:00. Местный житель рассказал, что человек движется в районе населенного пункта Еткишки в сторону населенного пункта Вороновка. Для проверки информации я вместе с нарядом выдвинулся в этом направлении. Около 23:00 в 150 м от дороги в поле обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии. На вопросы, кто вы такой и что вы здесь делаете, внятных ответов не получил.



Спасти избитого литовцами человека, приехавшего к ним за счастьем демократии из разрушенного Ирака, не удалось. И вот диктаторская Беларусь немедленно стала бить тревогу - неужели такие действия Литвы, как стрельба в спину, травля собаками, избиение дубинками - это адекватное применение силы к несчастным беженцам? Неужели это истинное лицо европейской демократии? МИД провел брифинг для иностранных дипломатов, им рассказали, как литовская сторона обращается с людьми в 21 веке.



Следственная группа установила маршрут движения погибшего от побоев человека



Убегая от литовских изуверов, он на ходу терял свои вещи, они остались с их стороны в месте перехода границы. На белорусской стороне остановился и вытирал кровь. Потом, видимо, пошел искать людей. Был обнаружен слишком поздно.



Али Хуссейн аль-Харис, брат погибшего:

Нам позвонили и сказали, что брат уже умер на литовской границе. Мы приехали сюда, мы хотим знать все о том, что литовские пограничники или полицейские убили нашего родственника. Мы хотим узнать - почему? Он был без оружия, он не террорист, он не бандит. Он простой человек, который приехал в Литву.



Погибший, как и многие другие, искали на пути в Европу мирной жизни, а наткнулись на нацистские методы обращения с неугодными людьми. Вот группа, обнаруженная рядом. Рваные раны от зубов служебных собак. Подозрения на переломы и пулевые ранения. Хотя бы живы. Но сам факт - в Литве по людям, бегущим от войны, стреляли на поражение. Стреляли в спину. Травили собаками.







От момента, когда литовские каратели стреляли в воздух, до пальбы на поражение, прошло совсем немного времени. И эти люди учат нас демократии, учат не применять насилие и борьбе за права человека. Вот эти семьи с Ближнего Востока - дети, женщины избитые литовскими дубинками, получившие порцию литовским электрошокером - насколько человечно такое отношение к беженцам, к людям?







В Литве до сих пор не начато расследование убийства гражданина Ирака

Сегодня в Литве скопилось более 4 тыс. мигрантов. В масштабах страны это мало

Это убийство было мотивировано расизмом и религиозной ненавистью. Если белорус просит в Литве политическое убежище, его оставляют на свободе, он может идти жить в своей квартире, ездить на море, ему дают пособие без каких-либо проблем. Его не держат в лагере. В белорусов не стреляют. В чем разница между белорусом и иракцем? В Беларуси жизнь в 100 раз лучше, чем в Ираке. Вы можете пойти в магазин, и ничего с вами не случится. Это расизм. Разница в цвете кожи, в цвете волос. Это основная разница между белорусом и иракцем.

Несмотря на осуждение со стороны международных правозащитных институтов, в Литве до сих пор не начато расследование убийства гражданина Ирака. Напротив, пропагандистские ресурсы официального Вильнюса пытаются убедить местное население, что на территорию страны пытаются прорваться толпы террористов, а еще свалить свою проблему на Беларусь, дескать, пускай мигранты едут туда. Только вот беженцы стремятся в ЕС. Вот их конечная точка маршрута. И Литве не удастся заболтать этот простой факт.У Литвы очень щекотливое положение. Во-первых, оказалось, что долгие годы Беларусь буквально была ее щитом от потока нелегальной миграции. А во-вторых, возникает вопрос - в чьих тогда карманах осели деньги, выделяемые на охрану границы со стороны Литвы? И пытаться за счет соседа решить и эти проблемы уже не выйдет.По данным ООН, во время украинского кризиса Беларусь приняла и социализировала более 160 тысяч человек. Наше государство не отвернулось от этих людей. Помогали всем, кто просил. А чего своими бесчеловечными методами добилась Литва? Появляются сообщения о грядущей мести со стороны мусульман. Действия Литвы, определенно, дестабилизируют весь регион в целом. Стрельба по мигрантам и разделение их на плохих и хороших по расовому признаку - это ведь очень далеко от европейских представлений о правах человека.Литва участвовала в разгроме Ирака, посылала туда своих военных. Вот теперь бумеранг вернулся в виде беженцев оттуда. А виноват, получается, опять Лукашенко? Что же, литовцы начинают захлебываться от плодов демократизации других стран. Здесь за что боролись, на то и напоролись.