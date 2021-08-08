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В Литве разрешили физическое и психологическое насилие в отношении беженцев: итог - первая жертва среди мигрантов
08.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На неделе шокирующие кадры пришли с белорусско-литовской границы. Избитый мигрант, пытавшийся попасть в Евросоюз, полуживой пришел в Беларусь и скончался. Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью. В Литве на официальном уровне разрешили физическое и психологическое насилие в отношении беженцев. Их избивают, травят собаками, пытаются вышвырнуть на территорию Беларуси. Как видим – любой ценой.
В Литве до сих пор не начато расследование убийства гражданина Ирака
Несмотря на осуждение со стороны международных правозащитных институтов, в Литве до сих пор не начато расследование убийства гражданина Ирака. Напротив, пропагандистские ресурсы официального Вильнюса пытаются убедить местное население, что на территорию страны пытаются прорваться толпы террористов, а еще свалить свою проблему на Беларусь, дескать, пускай мигранты едут туда. Только вот беженцы стремятся в ЕС. Вот их конечная точка маршрута. И Литве не удастся заболтать этот простой факт.
У Литвы очень щекотливое положение. Во-первых, оказалось, что долгие годы Беларусь буквально была ее щитом от потока нелегальной миграции. А во-вторых, возникает вопрос - в чьих тогда карманах осели деньги, выделяемые на охрану границы со стороны Литвы? И пытаться за счет соседа решить и эти проблемы уже не выйдет.
Сегодня в Литве скопилось более 4 тыс. мигрантов. В масштабах страны это мало
По данным ООН, во время украинского кризиса Беларусь приняла и социализировала более 160 тысяч человек. Наше государство не отвернулось от этих людей. Помогали всем, кто просил. А чего своими бесчеловечными методами добилась Литва? Появляются сообщения о грядущей мести со стороны мусульман. Действия Литвы, определенно, дестабилизируют весь регион в целом. Стрельба по мигрантам и разделение их на плохих и хороших по расовому признаку - это ведь очень далеко от европейских представлений о правах человека.
Станисловас Томас, адвокат, профессор, доктор юридических наук парижского университета Сорбонна:
Это убийство было мотивировано расизмом и религиозной ненавистью. Если белорус просит в Литве политическое убежище, его оставляют на свободе, он может идти жить в своей квартире, ездить на море, ему дают пособие без каких-либо проблем. Его не держат в лагере. В белорусов не стреляют. В чем разница между белорусом и иракцем? В Беларуси жизнь в 100 раз лучше, чем в Ираке. Вы можете пойти в магазин, и ничего с вами не случится. Это расизм. Разница в цвете кожи, в цвете волос. Это основная разница между белорусом и иракцем.
Литва участвовала в разгроме Ирака, посылала туда своих военных. Вот теперь бумеранг вернулся в виде беженцев оттуда. А виноват, получается, опять Лукашенко? Что же, литовцы начинают захлебываться от плодов демократизации других стран. Здесь за что боролись, на то и напоролись.
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В Литве разрешили физическое и психологическое насилие в отношении беженцев: итог - первая жертва среди мигрантов
На неделе шокирующие кадры пришли с белорусско-литовской границы. Избитый мигрант, пытавшийся попасть в Евросоюз, полуживой пришел в Беларусь и скончался....
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