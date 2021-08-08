Александр Лукашенко открыл мост через Неман - самый высокий в Беларуси

Источник материала: БT

На неделе в Гродно состоялось открытие моста через Неман. Теперь он самый высокий в Беларуси - 32,5 метра над водой. Как и обещал, на мероприятие приехал глава государства. Торжественный момент пришлось отложить на пару недель из-за сильнейшей стихии, которая обрушилась на регион.



Этот объект для мостостроителей - повод особой гордости, да и сам день войдет в историю страны. Вдвойне знаменательно, ведь успели к знаковой дате. Новый мост стал подарком для жителей региона к годовщине освобождения Гродненской области от немецко-фашистских захватчиков. Изначально мост был железнодорожным, его построили более 40 лет назад по инициативе военных в качестве резервного объекта. Теперь это часть нового большого кольца вокруг Гродно. Длина моста около 240 метров, ширина - 17,5 метра. Размещаются здесь четыре автомобильные полосы.



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