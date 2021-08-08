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Александр Лукашенко открыл мост через Неман - самый высокий в Беларуси
08.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На неделе в Гродно состоялось открытие моста через Неман. Теперь он самый высокий в Беларуси - 32,5 метра над водой. Как и обещал, на мероприятие приехал глава государства. Торжественный момент пришлось отложить на пару недель из-за сильнейшей стихии, которая обрушилась на регион.
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На неделе в Гродно состоялось открытие моста через Неман. Теперь он самый высокий в Беларуси - 32,5 метра над водой. Как и обещал, на мероприятие приехал глава...
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