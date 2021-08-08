ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко открыл мост через Неман - самый высокий в Беларуси

08.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На неделе в Гродно состоялось открытие моста через Неман. Теперь он самый высокий в Беларуси - 32,5 метра над водой. Как и обещал, на мероприятие приехал глава государства. Торжественный момент пришлось отложить на пару недель из-за сильнейшей стихии, которая обрушилась на регион. 

Этот объект для мостостроителей - повод особой гордости, да и сам день войдет в историю страны. Вдвойне знаменательно, ведь успели к знаковой дате. Новый мост стал подарком для жителей региона к годовщине освобождения Гродненской области от немецко-фашистских захватчиков. Изначально мост был железнодорожным, его построили более 40 лет назад по инициативе военных в качестве резервного объекта. Теперь это часть нового большого кольца вокруг Гродно. Длина моста около 240 метров, ширина - 17,5 метра. Размещаются здесь четыре автомобильные полосы. 

Новости по теме:

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе в Гродно состоялось открытие моста через Неман. Теперь он самый высокий в Беларуси - 32,5 метра над водой. Как и обещал, на мероприятие приехал глава...
 
Новости дня
Новости общества
 
"БЕЛДЖИ" планирует начать продажи нового электромобиля в четвертом квартале 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by