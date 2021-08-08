|
СТВ показало Протасевича, который снова высказался о Лукашенко
09.08.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
СТВ
Супруга одного из работников милиции рассказала, что у нее «потекли слезы», когда она увидела президента с ружьем.
Свое мнение об Александре Лукашенко высказали пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, телеведущая СТВ, глава МИД Беларуси Владимир Макей, председатель Совета республики Наталья Кочанова, митрополит Минский и Заславский Вениамин.
В качестве «другой стороны» выступил один человек – блогер Роман Протасевич, бывший главред телеграм-канала, объявленного экстремистским.
«Если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит. С точки зрения личности, как человека – да, его стойкость вызывает уважение», - сказал он.
О Протасевиче
Напомним, Роман Протасевич и его девушка София Сапега были
Данная ситуация вызвала большой резонанс в мире, и в итоге
Сообщалось, что после
Интервью, данное блогером из СИЗО, вызвало много сомнений у независимых СМИ и экспертов. Они уверены, что оно взято под давлением. Госполиция Латвии
Фильм выпущен накануне годовщины президентских выборов в Беларуси. В воскресенье телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)