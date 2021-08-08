СТВ показало Протасевича, который снова высказался о Лукашенко

СТВ выпустило фильм о том, «какие уроки извлекла Беларусь» за год, прошедший после выборов. Документальная лента рассказывает, что думают об Александре Лукашенко разные люди. Сообщается, что это «откровения участников с обеих сторон».

Супруга одного из работников милиции рассказала, что у нее «потекли слезы», когда она увидела президента с ружьем.

Свое мнение об Александре Лукашенко высказали пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, телеведущая СТВ, глава МИД Беларуси Владимир Макей, председатель Совета республики Наталья Кочанова, митрополит Минский и Заславский Вениамин.

В качестве «другой стороны» выступил один человек – блогер Роман Протасевич, бывший главред телеграм-канала, объявленного экстремистским.

«Если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит. С точки зрения личности, как человека – да, его стойкость вызывает уважение», - сказал он.

О Протасевиче

Напомним, Роман Протасевич и его девушка София Сапега были задержаны во время принудительной посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая. Самолет летел из Афин в Вильнюс.

Данная ситуация вызвала большой резонанс в мире, и в итоге переросла в международный скандал. В отношении представителей белорусской власти и близких к ним предприятий были введены персональные и секторальные санкции.

Сообщалось, что после задержания Протасевич и Сапега находились в СИЗО КГБ, а под домашним арестом - в съемных квартирах. Позже Роман завел новый Twitter и заявил, что будет вести ее «без присмотра».

Интервью, данное блогером из СИЗО, вызвало много сомнений у независимых СМИ и экспертов. Они уверены, что оно взято под давлением. Госполиция Латвии начала процесс по уголовному делу о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.