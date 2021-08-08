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Беларусь в Токио, годовщина выборов, школьная программа без Алексиевич. Новости воскресенья
09.08.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь в Олимпиаде в Токио показала не лучший результат, завоевав всего 7 медалей. Что еще происходит в Беларуси - в нашем обзоре.
Из школьной программы на 2021/2022 год исключено творчество нобелевских лауреатов Светланы Алексиевич и Александра Солженицына. Ранее в программе были его книги «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор».
Светлана Алексиевич в сентябре 2020 года уехала в Германию, где и живет сейчас. В апреле она рассказала в интервью, что пишет книгу о белорусских протестах. Писательница входит в состав Координационного совета, созданного оппозицией, и проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении КС.
Итоги Беларуси в Токио
8 августа президент МОК Томас Бах выступил на церемонии закрытия Игр в Токио и объявил Олимпиаду официально закрытой. По итогам Олимпиады у сборной Беларуси оказалось семь наград:
Белорусские гимнастки «художницы» в групповом многоборье заняли пятое место, хотя попали в финал и после первого вида программы были на третьем.
Белоруска Татьяна Шаракова в соревнованиях по велотреку набрала 36 очков и заняла последнее 16 место.
В медальной таблице наша команда заняла итоговое 45-е место.
ЕС призвал Александра Лукашенко прекратить репрессии
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в экстренном заявлении к годовщине выборов 2020 года призвал от лица Евросоюза "положить конец репрессиям против гражданского общества Беларуси".
«Режим Лукашенко расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом. Представители оппозиции и продемократических сил, как и тысячи граждан из всех слоев общества, либо погибли при невыясненных обстоятельствах, либо были задержаны, либо были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании», - говорится в документе.
«Единственный способ положить конец политическому кризису - инклюзивный национальный диалог», - подчеркивается в заявлении.
Боррель заверил, что как только Беларусь вступит на путь демократических преобразований, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать институты, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством комплексного плана экономической поддержки до 3 млрд евро.
9 августа состоится «большой разговор с президентом»
Тем временем телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента,
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Беларусь в Олимпиаде в Токио показала не лучший результат, завоевав всего 7 медалей. Что еще происходит в Беларуси - в нашем обзоре.
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