|
Картина выходных: закрытие Олимпийских игр, фестиваль "Мотальскія прысмакі" и праздник моря
09.08.2021 08:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 7-8 августа
Президент Беларуси
Никогда не было ни минуты сомнения, что
Мы мало доводили информации,
Женская байдарка-четверка
Белоруска Алина Горносько
В Токио прошла
Олимпийская сборная Беларуси заняла
Литовские пограничники
"БЕЛДЖИ" планирует начать
КОММЕНТАРИЙ:
КОММЕНТАРИЙ: Первоклассные варианты -
За сутки в Беларуси зарегистрированы
ФОТОФАКТ: Кулинарный
ФОТОФАКТ:
РЕПОРТАЖ: Прекрасные дамы и отважные рыцари - в Мстиславле
СЕГОДНЯ
Анонсы на 9 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Состоится "Большой разговор с Президентом". Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.
Минский зоопарк отметит день рождения праздничной программой. Основными развлечениями станут пенная дискотека в стиле TikTok и шоу мыльных пузырей. Помимо этого на площадке зоопарка будут работать интерактивные площадки и тематические фотозоны. Кульминацией праздника станет праздничный торт.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 августа
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
120 лет назад родился Хмелев Николай Павлович, российский актер и режиссер, народный артист СССР (1937). Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, посмертно). Умер в 1945 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРА Картина выходных. 7-8 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)