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Более 1200 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
09.08.2021 10:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На границе Беларуси и Евросоюза собрались длинные очереди из большегрузов, которые ожидают выезд из нашей страны. По данным на 8.00 9 августа, на границе в ЕС с белорусской стороны стоит более 1200 фур. Об этом
Большие очереди образовались на границе с Литвой, Латвией и Польшей, однако на белорусско-украинской границе, по данным Госпогранкомитета, ни одна грузовая машина не ожидает выезд.
Обстановка на белорусско-латвийской границе:
Ситуация на границе с Литвой (с белорусской стороны):
В польском направлении загруженность пропускных пунктов значительно различается:
Почему такое больше количество фур ожидает выезд из Беларуси в Евросоюз, Госпогранкомитет не поясняет.
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На границе Беларуси и Евросоюза собрались длинные очереди из большегрузов, которые ожидают выезд из нашей страны. По данным на 8.00 9 августа, на границе с...
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