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Более 1200 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

09.08.2021 10:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На границе Беларуси и Евросоюза собрались длинные очереди из большегрузов, которые ожидают выезд из нашей страны. По данным на 8.00 9 августа, на границе в ЕС с белорусской стороны стоит более 1200 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Большие очереди образовались на границе с Литвой, Латвией и Польшей, однако на белорусско-украинской границе, по данным Госпогранкомитета, ни одна грузовая машина не ожидает выезд.

Обстановка на белорусско-латвийской границе:

  • Перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 120 грузовиков;
  • Перед пунктом «Урбаны» - свыше 130.

Ситуация на границе с Литвой (с белорусской стороны):

  • Перед пунктом пропуска «Видзы» стоит более 120 фур;
  • Перед «Котловкой» - 110;
  • Перед «Каменным Логом» - более 110;
  • Перед пунктом «Бенякони» - свыше 180;
  • Перед пунктом пропуска «Привалка» - более 160.

В польском направлении загруженность пропускных пунктов значительно различается:

  • Перед пунктом «Брузги» ожидает более 230 большегрузов;
  • Перед пунктом «Берестовица» - более 70;
  • Перед «Козловичами» - свыше 20.

Почему такое больше количество фур ожидает выезд из Беларуси в Евросоюз, Госпогранкомитет не поясняет.

 
 
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На границе Беларуси и Евросоюза собрались длинные очереди из большегрузов, которые ожидают выезд из нашей страны. По данным на 8.00 9 августа, на границе с...
 
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