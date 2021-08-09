Более 1200 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

На границе Беларуси и Евросоюза собрались длинные очереди из большегрузов, которые ожидают выезд из нашей страны. По данным на 8.00 9 августа, на границе в ЕС с белорусской стороны стоит более 1200 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Большие очереди образовались на границе с Литвой, Латвией и Польшей, однако на белорусско-украинской границе, по данным Госпогранкомитета, ни одна грузовая машина не ожидает выезд.

Обстановка на белорусско-латвийской границе:

Перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 120 грузовиков;

Перед пунктом «Урбаны» - свыше 130.

Ситуация на границе с Литвой (с белорусской стороны):

Перед пунктом пропуска «Видзы» стоит более 120 фур;

Перед «Котловкой» - 110;

Перед «Каменным Логом» - более 110;

Перед пунктом «Бенякони» - свыше 180;

Перед пунктом пропуска «Привалка» - более 160.

В польском направлении загруженность пропускных пунктов значительно различается:

Перед пунктом «Брузги» ожидает более 230 большегрузов;

Перед пунктом «Берестовица» - более 70;

Перед «Козловичами» - свыше 20.

Почему такое больше количество фур ожидает выезд из Беларуси в Евросоюз, Госпогранкомитет не поясняет.