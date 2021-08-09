ГАИ Минска усиливает контроль на аварийно-опасных переходах

Источник материала: БT

В Минске проходят профилактические мероприятия по предупреждению ДТП. Госавтоинспекция столицы усиливает контроль на аварийно-опасных переходах. В поле зрения дорожных милиционеров пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов, гироскутеров и других средств персональной мобильности. Согласно новым правилам, все, кроме велосипедов, относятся к категории пешеходов.

ГАИ напоминает, велосипедисты должны двигаться по велодорожке, а при ее отсутствии - по тротуару. Допускается и перемещение по проезжей части - не далее метра от ее правого края.

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

При пересечении пешеходных переходов, где имеется велодорожка, велосипедистам, а также пользователям электросамокатов и гироскутеров рекомендуется спешится с иными участниками дорожного движения.

Только с начала года случилось более 130 наездов на пешеходов, 8 из которых погибли. Также за этот период в результате ДТП 30 велосипедистов получили травмы.





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