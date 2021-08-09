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Природный газ пришел в деревню Язвино Шумилинского района

09.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Природный газ пришел в деревню Язвино Шумилинского района. Для газификации населенного пункта специалисты построили более 9 километров коммуникаций. Всего в Шумилинском районе их эксплуатируется свыше 190 километров. Голубое топливо подведено в 11 агрогородков и деревень. В Язвино на новый вид топлива уже переведены 24 квартиры - раньше их жильцы пользовались сжиженным газом. В перспективе городской уют придет в 220 частных домовладений. Голубое топливо сделает более эффективным работу местного сельхозпредприятия.

Шумилино готовится к областным "Дожинкам"

Весь Шумилинский район сейчас переживает масштабное обновление. В этом году здесь пройдет областной праздник хлеборобов "Дожинки". В плане подготовки к торжеству - более 150 объектов: это городской стадион, школы и детские сады, центральный парк. Новое здание появится у краеведческого музея. Творческие коллективы, а в Шумилино их 16, получат обновленные залы и комнаты для репетиций под сводами районного центра культуры.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Многое делается в отрасли животноводства. Приводятся молочно-товарные фермы в порядок. Большая стройка идет в "Ловжанском" на комплексе по откорму крупного рогатого скота. Это тоже объект "Дожинок". Мы параллельно хотим подтянуть и агропромышленный комплекс, создать условия и на полях, и на фермах, чтобы был результат.

Уже выполнено более 70 % работ по подготовке района к празднику урожая.


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Природный газ пришел в деревню Язвино Шумилинского района. Для газификации населенного пункта специалисты построили более 9 километров коммуникаций. Всего в...
 
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