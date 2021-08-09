В Барановичском онкодиспансере поставили современный томограф

Источник материала: БT

От обычного рентгена до диагностики сложных травм и кардиологических заболеваний. Новые возможности появились у медиков Барановичей. В онкодиспансере поставили современный томограф. Учреждение обслуживает жителей Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского и Ивацевичского районов. Всего более 300 тысяч человек. В томографе стоит инновационная система визуализации. Она позволяет рассмотреть мельчайшие детали новообразований размером до четверти миллиметра. Это поможет увидеть опухоль на самых ранних стадиях, что даст пациентам больше шансов на выздоровление.

Леонид Володкевич, заведующий Барановичским онкологическим диспансером:

Компьютерный томограф более совершенный, чем тот, который у нас в диспансере был. Он дает возможность делать исследование 128-срезовое. Который у нас раньше был, он 6 срезов давал. Для диагностики злокачественных новообразований это современный аппарат, один из последних в этой серии.

В этом году томограф нового поколения появится и в Лунинце.







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