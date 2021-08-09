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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Главой государства 4 августа подписан указ №302 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь". Документом предусматривается корректировка указов Президента от 17 ноября 1994 года № 209 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, и образовании при Президенте Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства", а также от 19 февраля 1996 года №82 "Об утверждении Консульского устава Республики Беларусь".

Как рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД, принятие нормативного акта направлено на дальнейшее совершенствование правового регулирования в сфере гражданства Республики Беларусь и приведение актов законодательства в соответствие с законом от 10 декабря 2020 года №67-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь".

Указом утверждается новая редакция Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь. В нем усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства, определены перечни необходимых документов (материалов) и урегулированы процедурные вопросы, касающиеся порядка приема, оформления и рассмотрения заявлений о приобретении белорусского гражданства по новым основаниям, предусмотренным законом от 10 декабря 2020 года №67-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь".

Как уже сообщалось ранее, законом сокращается срок непрерывного постоянного проживания иностранца, необходимого для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство с 7 до 5 лет, расширяется перечень лиц, имеющих право на приобретение белорусского гражданства в порядке регистрации, вводится новый институт - "восстановление в гражданстве Республики Беларусь", а также дополняется круг лиц, имеющих право на льготный порядок приема в гражданство.

Новая редакция Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством, законодательно закрепляет процедуру рассмотрения материалов об утрате гражданства Республики Беларусь за участие в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинение тяжкого вреда интересам государства.

Кроме того, указ №302 вносит в положение и Консульский устав корректировки, обусловленные введением в действие биометрических документов, удостоверяющих личность, и биометрических документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в страну в соответствии с указом Президента от 16 марта 2021 года №107 "О биометрических документах".-0-