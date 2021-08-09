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Пограничники на учениях отработают выявление и ликвидацию вооруженного формирования

09.08.2021 11:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"После завершения боевого слаживания в учебном центре пограничной группы военнослужащие мобилизационного резерва прибыли в подразделения границы. На протяжении недели они примут непосредственное участие в службе по охране Государственной границы Беларуси, восстановят ранее приобретенные профессиональные навыки и знания", - рассказали в ГПК.

В рамках проводимого учения военнослужащие мобилизационного резерва практически отработают вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с территории сопредельного государства, а также будут привлекаться для проведения режимных мероприятий на приграничной территории.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Военнослужащие мобилизационного резерва практически отработают вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с...
 
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