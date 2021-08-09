|
Пограничники на учениях отработают выявление и ликвидацию вооруженного формирования
09.08.2021 11:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
"После завершения боевого слаживания в учебном центре пограничной группы военнослужащие мобилизационного резерва прибыли в подразделения границы. На протяжении недели они примут непосредственное участие в службе по охране Государственной границы Беларуси, восстановят ранее приобретенные профессиональные навыки и знания", - рассказали в ГПК.
В рамках проводимого учения военнослужащие мобилизационного резерва практически отработают вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с территории сопредельного государства, а также будут привлекаться для проведения режимных мероприятий на приграничной территории.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащие мобилизационного резерва практически отработают вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)