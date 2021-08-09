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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 августа

09.08.2021 11:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов, местами по востоку до плюс 18. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов тепла, по юго-востоку местами до плюс 30 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В...
 
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