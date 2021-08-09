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Белорусские военнослужащие прибыли в Катар для участия в конкурсе "Дорожный патруль"

09.08.2021 11:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие прибыли в Катар для участия в конкурсе "Дорожный патруль", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Нашу команду разместили на территории базы военной полиции Катара, где пройдет конкурс. Семь дней с момента прибытия все участники находятся в самоизоляции", - рассказали в ведомстве.

На этой неделе инспекторы военных автомобильных инспекций примут у катарской стороны автомобили и приступят к подготовке к конкурсу. "Автомобили "Дорожного патруля" в этом году - "Ниссан Сентра" 2021 года выпуска с объемом двигателя 1,6 л. Одной из особенностей конкурса в этом году является то, что стрельбу на одном из этапов предстоит вести из автомата АК-47 калибра 7,62 мм и пистолета Glock 17 калибра 9 мм, который не состоит на вооружении белорусской армии", - отметили в министерстве.

Белорусские военнослужащие прибыли в Катар для участия в конкурсе "Дорожный патруль"

"АК-47 такой же, как хорошо нам знакомый АК-74, только большего калибра. А при подготовке к конкурсу в Беларуси мы тренировались в стрельбе из пистолета Glock 17, у него хорошая точность и кучность стрельбы. С нами работали инструкторы из спецподразделений, которые показали особенности хвата, порядок разборки и сборки пистолета, а также особенности стрельбы", - поделился участник команды прапорщик Сергей Барсуков.

Белорусские военнослужащие примут участие в данном конкурсе во второй раз. В прошлом году он проходил в Узбекистане, где наши земляки завоевали бронзовые медали.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе инспекторы военных автомобильных инспекций примут у катарской стороны автомобили и приступят к подготовке к конкурсу.
 
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