Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" - глава государства Александр Лукашенко 9 августа встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.-0-

Червяков: белорусская экономика устойчиво растет, несмотря на пандемию и санкции

Об это заявил министр экономики Александр Червяков во время "Большого разговора с Президентом". По словам министра, экономика страны развивается в условиях двойного удара. С одной стороны, на нее продолжает оказывать влияние пандемия. С другой - санкционные ограничения отдельных западных стран.

"Тем не менее белорусская экономика устойчиво растет", - подчеркнул глава Минэкономики. Читать далее

Углубление интеграции Беларуси и России является велением времени - участник "Большого разговора"

Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА главный редактор аналитического портала "Евразия. Эксперт" Вячеслав Сутырин, который участвует во встрече главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

"Как эксперту мне интересно услышать оценки Александра Лукашенко о ситуации и внутри Беларуси, особенно в связи с конституционной реформой в стране, и вокруг Беларуси, потому что напряжение растет, и это напряжение серьезное. Это и санкции Европейского союза, и Запада в целом, и секторальные санкции, которые сейчас усиливаются в отношении Республики Беларусь", - сказал он. Читать далее

Рачков: "Большой разговор" - возможность напрямую задать вопрос Президенту

Об этом сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Большой разговор с Президентом" неизменно вызывает огромный интерес. "И представители СМИ, и журналисты, и блогеры, и общественность ожидают выступления Александра Лукашенко. Время выбрано для этой встречи неслучайно - ровно год назад в стране состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Кроме того, назрело очень много актуальных вопросов. К сожалению, некоторые из них, и это не по вине белорусской стороны, далеко не позитивные. Поэтому уверен, что Александру Лукашенко напрямую будет задано много вопросов", - отметил сенатор. Читать далее

"Большой разговор с Президентом": зарубежные журналисты могут сами убедиться в реальной ситуации в Беларуси - Гигин

Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, который участвует во встрече "Большой разговор с Президентом" .

"Накануне 9 августа было много суждений о том, как отметить годовщину судьбоносных президентских выборов 2020 года, - подчеркнул Вадим Гигин. - Форма "Большого разговора" - наиболее удачна. Это не обычная пресс-конференция, а действительно открытая дискуссия. К участию в ней приглашены как журналисты, так и эксперты, представители гражданского общества. Можно даже сказать, что общественные деятели на этот раз составляют большинство". Читать далее