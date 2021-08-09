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"Большой разговор с Президентом": зарубежные журналисты могут сами убедиться в реальной ситуации в Беларуси - Гигин

09.08.2021 12:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарубежные журналисты могут сами убедиться в реальной ситуации, которая существует в Беларуси. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, который участвует во встрече "Большой разговор с Президентом".

"Накануне 9 августа было много суждений о том, как отметить годовщину судьбоносных президентских выборов 2020 года, - подчеркнул Вадим Гигин. - Форма "Большого разговора" - наиболее удачна. Это не обычная пресс-конференция, а действительно открытая дискуссия. К участию в ней приглашены как журналисты, так и эксперты, представители гражданского общества. Можно даже сказать, что общественные деятели на этот раз составляют большинство".

Он обратил внимание, что в нашу страну прибыли и зарубежные журналисты, в том числе представители тех стран, правящие круги которых развязали гибридную войну против Беларуси. Они имеют возможность убедиться, что большинство тех сведений, которые они получают и тиражируют, являются фейками.

"Другое дело, захотят ли они потом донести это до своей аудитории. Точнее, дадут ли им это сделать. Во всяком случае, у них будет возможность напрямую пообщаться с Президентом Беларуси. Задать даже неудобные вопросы", - заметил декан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин обратил внимание, что в нашу страну прибыли и зарубежные журналисты, в том числе представители тех...
 
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