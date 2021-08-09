В Беларуси убрано 65 % площадей зерна

Источник материала: БT

В полях продолжается уборка урожая. Не потерять ни один колос - главная задача для аграриев.

Вес каравая уже почти четыре с половиной миллиона тонн. Убрано 65 % площадей зерна. Самый высокий намолот у Минской области. К миллионному рубежу приближается и Брестский регион. Он лидирует по темпам уборки. В области убрано без малого 80 % хлеба. 637 тысяч тонн зерна намолочено хлеборобами Гродненского региона. Здесь урожайность почти 40 центнеров с гектара. 643 тысячи тонн - намолот в Могилевской области, 565 тысяч тонн - в Витебской. На Гомельщине собрано 70 % нового урожая зерна.





Читайте также:





