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Третьи сутки подряд в Литву не впущен ни один нелегал
09.08.2021 12:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
За воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Литву в неразрешенных местах. Об этом
Отмечается, что уже третий день Служба охраны госграницы Литвы не пропускает мигрантов через границу в свою страну. За сутки с полуночи воскресенья до понедельника в Беларусь вернулись 150 человек, при этом размер групп колеблется от нескольких человек до десятков и более.
По данным СОГГЛ, патрули, возвращающие мигрантов, использовали звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах.
Пограничники также сообщают, что на некоторых участках границы (в основном на юго-восточной окраине) визуально зафиксировано эпизодическое увеличение численности белорусских пограничных сил.
Литовская сторона запускала в приграничных районах в небо вертолет в целях разведки – никаких инцидентов не зафиксировали.
Напомним, 3 августа пограничники Литвы
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За воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Литву в неразрешенных местах. Об...
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