Третьи сутки подряд в Литву не впущен ни один нелегал

За воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Литву в неразрешенных местах. Об этом сообщает Delfi.lt.

Отмечается, что уже третий день Служба охраны госграницы Литвы не пропускает мигрантов через границу в свою страну. За сутки с полуночи воскресенья до понедельника в Беларусь вернулись 150 человек, при этом размер групп колеблется от нескольких человек до десятков и более.

По данным СОГГЛ, патрули, возвращающие мигрантов, использовали звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах.

Пограничники также сообщают, что на некоторых участках границы (в основном на юго-восточной окраине) визуально зафиксировано эпизодическое увеличение численности белорусских пограничных сил.

Литовская сторона запускала в приграничных районах в небо вертолет в целях разведки – никаких инцидентов не зафиксировали.