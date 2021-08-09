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Третьи сутки подряд в Литву не впущен ни один нелегал

09.08.2021 12:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Литву в неразрешенных местах. Об этом сообщает Delfi.lt.

Отмечается, что уже третий день Служба охраны госграницы Литвы не пропускает мигрантов через границу в свою страну. За сутки с полуночи воскресенья до понедельника в Беларусь вернулись 150 человек, при этом размер групп колеблется от нескольких человек до десятков и более.

По данным СОГГЛ, патрули, возвращающие мигрантов, использовали звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах.

Пограничники также сообщают, что на некоторых участках границы (в основном на юго-восточной окраине) визуально зафиксировано эпизодическое увеличение численности белорусских пограничных сил.

Литовская сторона запускала в приграничных районах в небо вертолет в целях разведки – никаких инцидентов не зафиксировали.

Напомним, 3 августа пограничники Литвы получили право выдворять нелегалов обратно в Беларусь и сразу же начали им пользоваться. В первую же ночь СОГГЛ вернула в нашу страну несколько групп мигрантов. Уже 6 августа стало известно, что число нелегальных мигрантов, проникающих в балтийскую республику, значительно уменьшилось - за сутки в Литву смогли проникнуть только 2 нелегала, а более 100 были отправлены обратно в сторону Беларуси.

 
 
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За воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Литву в неразрешенных местах. Об...
 
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