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Беларусь является единой страной - председатель Белорусской ассоциации врачей

09.08.2021 13:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - единая страна белорусов. На важность этого обратил внимание корреспондента БЕЛТА председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация врачей", главный врач 1-й клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, который участвует во встрече главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

"На таких больших разговорах (они поэтому и называются большими) происходит обсуждение всего того, что волнует жителей нашей страны, - сказал Дмитрий Шевцов. - Это и внешнеполитические, и внутриполитические темы, а также взаимоотношения с некоторыми соседними странами, которые пытаются вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь. Важно услышать мнение Президента по всем этим вопросам, его посыл обществу, особенно в данной непростой ситуации".

"Год прошел после президентских выборов, когда Александр Лукашенко был вновь избран Президентом Беларуси, - продолжил руководитель общественного объединения. - Те потрясения и катаклизмы, которые за последний год пережила наша страна, не канули в лету. До сих пор некоторые еще пытаются расшатать общество - я бы назвал это с медицинской точки зрения агональным поведением".

Дмитрий Шевцов также сказал, что, к сожалению, немало людей, которых просто взбудоражили год назад разного рода призывами. Но многие из них поняли реальную ситуацию и своевременно вернулись в конструктивное русло. "Уверен, что многие очень сожалеют о том, что поддались этим деструктивным призывам", - выразил мнение он.

"Неспроста у нас в этом году учрежден один из самых главных праздников для современной Беларуси - День народного единства. Учреждение такого дня - это показатель очень большой духовности белорусов и желания быть едиными. Очень важно, что государство и общество пришли к мнению, что надо быть едиными в любой ситуации, - сказал Дмитрий Шевцов. - Беларусь - единая страна".

"Те, кто оказались на самом деле врагами, они уехали из страны. А те, кто остались здесь, должны быть едиными несмотря ни на что", - резюмировал председатель общественного объединения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На важность этого обратил внимание корреспондента БЕЛТА председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация врачей", главный врач 1-й клинической...
 
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