Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное - работать ради Отечества, ради родной Беларуси, ради общего блага. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай - участник встречи главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

"Формат "Большого разговора" - это возможность активного рассмотрения тем и проблем, которые волнуют сейчас общественных деятелей, журналистов, а также интересны для зарубежных СМИ", - отметил Алексей Талай.

По его словам, такое публичное, в прямой трансляции обсуждение отражает открытость руководства страны, Александра Лукашенко к диалогу и возможность обмена мнениями по абсолютно всем вопросам.

"Главное - вместе работать ради своего Отечества, родной Беларуси, - считает паралимпиец. - Каждый должен осознавать свою роль в жизни общества и государства, брать ответственность на себя и побеждать во имя общего блага".

"Мы показали миру, как страна под руководством сильного лидера может противостоять агрессии и майданным технологиям, которые приводят к разрушению. Мы гордимся, что живем в такой стране", - подчеркнул Алексей Талай.-0-