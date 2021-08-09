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Гайдукевич: кто кричит на Западе о демократии, думает лишь о себе и своих геополитических интересах

09.08.2021 19:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Те, кто кричит на Западе о демократии, думает лишь о себе и своих геополитических интересах. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич - участник встречи главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олег Гайдукевич считает важным, что на встречу приглашено огромное количество журналистов из других стран. "Мне нравится, что на этот раз формат "Большого разговора" еще более расширен. Позвали не только журналистов, профессиональных политиков, экспертов, но и людей, которые ведут блоги, - лидеров мнений в среде студентов, популярных сетях. Это позволит донести точку зрения главы государства еще более широкому кругу людей", - сказал он.

"Это откровенный разговор. Многие задаваемые вопросы не готовились заранее, это острые, актуальные темы, которые беспокоят людей, - продолжил Олег Гайдукевич. - Поговорить есть о чем. Прошел год после президентских выборов. Многие, кто имел в августе минувшего года одно мнение, сейчас его изменили, посмотрели по-другому на те события. Они увидели, что была попытка решить судьбу страны на улице. Они увидели: те, кто кричит на Западе о свободе и демократии, думают только о себе и своих геополитических интересах и больше ни о чем", - уверен Олег Гайдукевич.

"Они увидели это сейчас, когда вводятся санкции, когда финансируются экстремистские Telegram-каналы", - заметил он.

Председатель Либерально-демократической партии подчеркнул важность того, что Президент не боится острых вопросов, поэтому "Большой разговор" - это действительно открытый разговор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Многие задаваемые вопросы не готовились заранее, это острые, актуальные темы, которые беспокоят людей, - продолжил Олег Гайдукевич. - Поговорить есть о чем".
 
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