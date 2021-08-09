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Чемоданова: одной из ключевых на "Большом разговоре с Президентом" стала тема сохранения суверенитета
09.08.2021 20:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из ключевых тем во время
Она поделилась своими впечатлениями от встречи: "Это очень живой, эмоциональный разговор, а главное - открытый и искренний. Президент кратко не отвечал, а приводил конкретные примеры, истории. Сложно определить, какой вопрос самый важный, ведь разговор обо всем был очень важным и обстоятельным".
"Невозможно было оставить без обсуждения события прошлого года. В очередной раз Президент подчеркнул, что ни один сотрудник милиции не дрогнул, таких примеров нет и быть не может. Слишком много лживой информации было и есть в интернете о силовиках, об Окрестино", - заметила официальный представитель МВД.
"Ключевой момент для "Большого разговора с Президентом" - суверенитет страны, отношения между людьми, народами, странами", - резюмировала Ольга Чемоданова.-0-
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Чемоданова: одной из ключевых на "Большом разговоре с Президентом" стала тема сохранения суверенитета
"Это очень живой, эмоциональный разговор, а главное - открытый и искренний. Президент кратко не отвечал, а приводил конкретные примеры, истории. Сложно определить,...
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