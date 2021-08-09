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Суд Советского района Минска огласил приговор по делу о неуплате налогов
09.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уклонение от уплаты налогов на сумму почти в 200 тысяч рублей. Суд Советского района Минска огласил приговор в отношении учредителя одного из ивентагентств Виталия Кривко. Он являлся членом штаба Виктора Бабарико. Согласно материалам следствия, фигурант вместе с компаньонами создал фирму, через которую искусственно распределял между компаниями выручку. Это привело к сокрытию реальной суммы дохода с 2018-го по 2020-й годы. Как итог - обвинительный приговор.
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Уклонение от уплаты налогов на сумму почти в 200 тысяч рублей. Суд Советского района Минска огласил приговор в отношении учредителя одного из ивентагентств Виталия...
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