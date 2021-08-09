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В Витебске завершено расследование уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков
09.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обвиняемый 35-летний мужчина был задержан в марте этого года. Как установило следствие, являясь подписчиком деструктивных Telegram-каналов, поддался на их призывы. В ходе подготовки к протестам в августе прошлого года мужчина приобрел полтысячи пиротехнических изделий, гранаты, страйкбольные мины, дымовые шашки и петарды. Фигурант изготовил и хранил в своем гараже 76 "ежей", которые планировал использовать в ходе массовых беспорядков.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Обвиняемый 35-летний мужчина был задержан в марте этого года. Как установило следствие, являясь подписчиком деструктивных Telegram-каналов, поддался на их призывы. В...
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