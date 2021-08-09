Источник материала: БT

Ситуация на границе, которую создали западные страны и теперь не в состоянии ее разрешить, ежедневно требует особого внимания со стороны белорусских пограничников.

На западных рубежах Беларуси продолжаются комплексные оперативно-тактические учения Гродненской погрангруппы. После завершения боевого слаживания в учебном центре военнослужащие резерва прибыли в пограничные подразделения. На протяжении недели они принимают участие в службе по охране госграницы, а также вспомнят приобретенные профессиональные навыки и знания.

В рамках маневров военнослужащие резерва не только отработают упражнения по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с территории сопредельного государства, но и также будут привлекаться к проведению режимных мероприятий на приграничной территории.

Закрыть каждый метр границы - требование главы государства к силовикам: народ должен чувствовать себя спокойно и защищенно.





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