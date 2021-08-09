А. Палецкис: В демократической Литве мигранты получают скотские условия

Источник материала: БT

"Мигранты бегут из тех стран, в которых НАТО "помог" установить демократию. В поисках лучшей жизни они, к сожалению, попадают в скотские условия литовских лагерей", таким мнением с нами поделился политик и журналист Альгидрас Палецкис. Сейчас он находится под домашним арестом, пока есть время обжаловать приговор - 6 лет тюрьмы - за мнение и разоблачения, неудобные литовской власти. Такая вот свобода слова по-литовски! Впрочем, отношение к мигрантам - это еще один яркий пример истинных европейских ценностей.

Альгирдас Палецкис, политик, журналист (Литва):

Они бегут от этой демократии - там терроризм, там взрыв, там хаос, и вот они бежали к нам и что они получают здесь - в стране НАТО, которая всегда говорила, что она маяк демократии и оплот демократии других стран. Они получают скотские условия жизни в барак-палатках, которые мокнут под дождями, они получают плохое питание и прочие прелести так называемой демократии.





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