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Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями - ГПК

09.08.2021 20:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие сутки белорусские пограничники в очередной раз зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, ищущими убежища в странах Евросоюза. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"Для Литвы стало нормальной практикой организованно доставлять группы иностранцев к белорусской границе, затем оставлять их там без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Так, на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы наблюдалась группа из 32 человек. По словам иностранцев, на территории Литвы они были задержаны пограничниками, которые привезли их к границе, а затем с применением физической силы, под угрозой оружия насильно выдворили на линию границы, несмотря на то, что все они открыто заявляли о желании получения статуса беженца", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, представители литовской погранслужбы, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов.

"Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой. В настоящее время действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз, - отметили в ГПК. - Подчеркиваем, что на сегодняшний день ни одна международная организация, имеющая представительство на территории Республики Беларусь, не направляла своих специалистов для выяснения ситуации на литовско-белорусской границе. Это касается как правозащитных, так и гуманитарных организаций. С их стороны отсутствует инициатива по оказанию правовой консультации иностранным гражданам, стремящимся получить убежище в странах Европы, а также иной помощи в рамках выполнения своих обязательств".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой. В настоящее время действия сопредельной стороны...
 
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