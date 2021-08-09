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"Большой разговор с Президентом" получился максимально искренним - участница

09.08.2021 21:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" получился максимально искренним. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА главный редактор газеты "Мінская праўда" Лариса Коршун, которая участвовала сегодня во встрече главы государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

"Я впервые была на подобной встрече, и это важный для меня опыт. Разговор был очень интересным и получился максимально искренним, - сказала Лариса Коршун. - Как я заметила, такая искренность стала настоящим откровением для представителей зарубежных средств массовой информации".

Главный редактор также подчеркнула: "Сегодня прозвучало много интересных мнений и фактов. Уверена, что огромное количество телезрителей смотрело это в онлайн-режиме, а также об этом будут читать затем в различных средствах массовой информации. Мы также постараемся максимально использовать эту информацию для нашего издания".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я впервые была на подобной встрече, и это важный для меня опыт. Разговор был очень интересным и получился максимально искренним, - сказала Лариса Коршун. - Как я...
 
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